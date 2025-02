Romadailynews.it - Supplì Festival & Fritti Romani dal 28 febbraio al 2 marzo da Eataly Roma Ostiense

Leggi su Romadailynews.it

Un viaggio nel gusto, dedicato al “Re dello street foodno” e aiche raccontano la storia della città, non lasciartelo raccontare, ci vediamo da!Preparati ad immergerti, per due interi weekend, nella festa in onore dei“allana” più rappresentativi, tradizionali e innovativi durante la quale le migliori realtà della Capitale presenteranno le loro appetitose interpretazioni: croccanti e gustosi, filetti di baccalà, fiori di zucca e tante altre proposte vegetali o di pesce.Ad accompagnare ogni boccone, troverai Birra Flea, per un’esperienza di gusto e artigianalità tutta italiana, e i migliori vini selezionati dalla grande enoteca di: per finire in dolcezza, poi, sfiziosi dessert!Un evento unico con una vastissima scelta diirresistibili, show cooking, ospiti d’eccezione e dj set!Porta la tua voglia di gusto, noi ci mettiamo il resto!Ile iti aspettano.