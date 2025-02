Novaratoday.it - Superenalotto, sul Lago Maggiore vinti oltre 20mila euro

Leggi su Novaratoday.it

Nuova vincita alsul.Secondo quanto comunicato da Agipronews in una nota stampa, infatti, nell'estrazione di venerdì 21 febbraio a Cannobio è stato centrato un "5" da 26.488,50. La giocata vincente è stata convalidata in un bar del centro, in via Umberto I.