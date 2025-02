Anteprima24.it - SuperEnalotto: a Santa Maria La Fossa centrato un “5” da oltre 26mila euro

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIlsorride alla Campania. Nell’estrazione di venerdì 21 febbraio, come riporta Agipronews, aLa, in provincia di Caserta,un “5” da 26.488,50presso la tabaccheria D’Alessandro in Corso Umberto I, 138.L’ultimo “6” da 89,2 milioni diè statoil 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 25 febbraio è di 77,7 milioni di.L'articolo: aLaun “5” daproviene da Anteprima24.it.