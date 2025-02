Lanazione.it - Superbonus in Toscana: ristrutturati oltre 38mila edifici. Che succede a chi non ha concluso i lavori

Firenze, 24 febbraio 2025 – Sono 38.314 gliingrazie al110. Di questi, quasi 17mila sonounifamiliari, 13.265 unità funzionalmente indipendenti e8mila condomini. Nessuno A9 aperto al pubblico ha usufruito dell’agevolazione. La percentuale dicompletati sfiora il 96%, con investimenti ammessi a detrazione pari a 6,7 miliardi di euro e detrazioni maturate per circa 7 miliardi, a carico dello Stato. L’investimento medio è stato di quasi 465mila euro per i condomini,110mila euro per gliunifamiliari e circa 92.200 euro per le unità funzionalmente indipendenti. Cosaper inon ultimati? Cosa deve fare chi rientra nel 4% degli interventi non ancora conclusi? Per accedere alle agevolazioni fiscali, è obbligatorio dimostrare l’effettiva esecuzione e conclusione dei