Superbike, Nicolò Bulega: è l'anno giusto per la vittoria del Mondiale?

La stagione 2025 diè cominciata con un segnale forte e chiaro:ha cambiato registro. Dopo il secondo posto deldello scorso anno, il pilota emiliano ha confermato quello che si era visto nei test e ha fatto incetta di vittorie a Phillip Island nel GP d’Australia, vincendo entrambe le gare e la Superpole Race.Unche ha mostrato subito la grandissima competitività da parte della Ducati, conin primis che ha dominato la scena ed è sembrato avere un margine a tratti quasi imbarazzante rispetto agli avversari, che sarà da valutare in altri contesti e circuiti, ma anche altre Ducati stanno andando particolarmente forte.Su tutti sono competitivi anche Alvaro Bautista, Andrea Iannone e Danilo Petrucci. Lo spagnolo è stato estremamente regolare e ha centrato il terzo posto in gara-1 e il secondo posto in gara-2, Iannone il secondo posto nella Superpole Race e il terzo in gara-2 e Petrucci non è mai andato oltre la quinta posizione.