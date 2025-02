Ilfattoquotidiano.it - Superbike, lo sfogo di Toprak Razgatlioglu: “Il Mondiale sembra una Coppa Ducati. Non penso di continuare a correre qui”

Primo weekend di gara dominato da Nicolò Bulega e dalla, che saluta Phillip Island e l’Australia con 5 piloti nelle prime 5 posizioni della classifica. Ilè cominciato nel segno della moto di Borgo Panigale. È solo un finesettimana, ma il campione in carica già lancia l’allarme: “Bulega è stato velocissimo, ma quest’anno tutte lesono davanti e questo non è normale”, ha tuonato, che tanto ha tribolato in tutte e tre le manche a trovare un assetto vincente per la sua Bmw.si sfoga duramente perché teme seriamente di vedere anche inquello che già accade da anni in MotoGp, dove ladomina (nella passata stagione ha vinto tutte le gare tranne una). Il pilota turco, due titoli vinti in, non le manda a dire: “Ilpiù una”.