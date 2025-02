Thesocialpost.it - Suocero spara al genero, davanti ai figli e la moglie: tragedia in Italia, poi la fuga

Terrore in strada ina seguito di una lite culminata con un colpo di pistola alla schiena. Questa la ricostruzione dellaavvenuta intorno alle 11.30a una gelateria a Chiarano, paese in provincia di Treviso. La vittima è un 29enne, residente nella zona, e argli sarebbe stato stato il, di 54 anni, che è tuttora ricercato.Leggi anche: Miniera Silius, il tesorono: dove si trova e cosa si estraeIl giovane, trasportato con l’elisoccorso in ospedale a Treviso, è purtroppo molto grave: il proiettile si sarebbe conficcato nella spina dorsale e i medici stanno valutando come sottoporlo ad un intervento chirurgico, piuttosto delicato. L’aggressione è avvenuta all’ingresso del bar gelateria «Irina e Yulia», in quel momento frequentato da un paio di avventori che, udito lo sparo, sono fuggiti per cercare un riparo.