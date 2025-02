Ilrestodelcarlino.it - Sulle piste con Sinner: "Gentile e disponibile"

Un fuori programma davvero inaspettato per il medico recanatese Amedeo Giorgetti, che durante la sua vacanza a Sesto, nel cuore del Trentino, ha avuto l’occasione di condividere un’esperienza unica con il campione del tennis Jannik. Giorgetti, in vacanza con la moglie Chiara nella suggestiva cornice delle Tre Cime di Lavaredo, si è imbattuto casualmente inda sci (nella foto). L’incontro non si è limitato a un semplice saluto e a un immancabile selfie, ma è andato oltre: il medico e il tennista hanno infatti affrontato insieme due discese. "è stato di unazza straordinaria – racconta Amedeo –. Si è intrattenuto con tutti quelli che lo hanno riconosciuto e salutato, dimostrando grande disponibilità e simpatia". Non solo talento con la racchetta, dunque, ma anche passione per gli sport invernali e una naturale predisposizione alla cordialità: Jannikcontinua a conquistare i suoi fan non solo in campo, ma anche fuori.