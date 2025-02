Anteprima24.it - “Sua figlia ha fatto un incidente”: anziani di nuovo nel mirino

Tempo di lettura: 2 minuti“Suaha provocato un, servono dei soldi”. Torna in azione la banda delle truffe agliche da questa mattina avrebbero tentato di raggirare almeno tre persone telefonicamente.Le segnalazioni arrivano dal centro della città di Avellino e le chiamate sono state fatte su numeri di telefono fissi. In particolare il racconto di una anziana donna di 85 anni: “Qualcuno di ha detto che era un Maresciallo delle Forze dell’Ordine e che miaaveva investito qualcuno su un motorino e occorreva subito mettersi in contatto con il marito, capire dove abitavano o dove abitavo io. Io poco prima avevo sentito miae mi ha subito insospettito quella chiamata”.Ma i truffatori, almeno all’inizio, non si sono arresi e, anzi, hanno anche alzato i toni dicendo che si doveva arrivare ad una risoluzione immediata perchè loro “avevano da lavorare” e bisognava definire subito la questione.