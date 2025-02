Ilfattoquotidiano.it - Studio Crea, nel 2024 l’Europa ha speso più per comprare gas e petrolio russi che in aiuti all’Ucraina

Unorealizzato dal finlandese Centre for Research on Energy and Clean Air (), e diffuso in occasione del terzo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, mostra come, nel, l’Unione europea abbiapiù soldi pere gasrispetto ai finanziamenti erogati a Kiev. Per la precisione, la spesa per gli idrocarburiha sfiorato i 22 miliardi di euro mentre l’Ucraina ha ricevuto 18,7 miliardi. Loè ripreso dal quotidiano inglese Guardian. I dati, di per se, non sono stupefacenti. Il gas russo non è mai stato sottoposto a sanzioni, che sarebbero state probabilmente insostenibili per l’economia europea. I flussi dei gasdotti sono molto diminuiti ma, in compenso, sono cresciuti gli acquisti di gas liquefatto, anche russo, consegnato via nave.