Studentessa partorisce in albergo e lancia il figlio neonato dalla finestra, l’orrore a Parigi

Una giovane donna di origini americane, dopo aver partorito suo, lo hatodel secondo piano di un hotel ae purtroppo per ilnon c’è stato nulla da fare, dal momento che i soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso.in unnoLa vicenda si è svolta alle 6:00 del 24 febbraio, sotto gli occhi atterriti di alcuni testimoni che hannoto subito l’allarme. La Procura ha specificato che la tragedia si è consumata in un hotel del ventesimo arrondissement die, come riferito da Paris-Match, la donna è stata portata in ospedale per ricevere le prime cure dopo il parto. Secondo il giornale francese la donna, che attualmente si trova in stato di fermo, stava effettuando un viaggio studi in Europa in compagnia di altri studenti, anche loro provenienti dagli Stati Uniti.