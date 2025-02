Isaechia.it - Striscia la Notizia, Tapiro d’Oro a Olly dopo la vittoria a Sanremo 2025: il motivo (e la sua reazione)

Leggi su Isaechia.it

Questa sera alaValerio Staffelli raggiungerà il vincitore del Festival diper consegnargli il: Federico Olivieri, in arte.Il giovane artista è stato attapirato per via delle tante insinuazioni nate intorno al suo trionfo appenaaver alzato il tanto ambito trofeo. Tutte le attenzioni si sono da subito concentrate su Marta Donà, sua manager e manager anche di altri cantanti che hanno raggiunto il primo posto del podio della kermesse. Tra questi Angelina Mango e i Maneskin.I più critici hanno pensato che ladifosse più merito della Donà che della sua bravura.Incalzato da Staffelli, il 23enne ligure ha speso ottime parole per la sua agente:Marta si merita il successo perche? e? una brava professionista: si impegna tanto e quindi ha avuto tanti grandi risultati.