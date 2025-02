Dilei.it - Striscia la Notizia, Tapiro ad Olly a causa della manager Marta Donà

Chi trionfa in una gara, qualsiasi essa sia, porta con sé una serie di polemiche. È naturale quando si tratta di gusti personali, come nel casomusica.non ha fatto eccezione e in tanti hanno messo in dubbio la bontà del suo successo. Meritato? Orchestrato in qualche modo? E che dire poi dell’Eurovision. A parlarne è stato il diretto interessato, preso di mira da Valerio Staffelli.laContinua a far discutere la decisione didi rinunciare all’Eurovision 2025 Del resto il giovane vincitore di Sanremo 2025 ne aveva parlato fin da subito. Non si aspettava questo trionfo e, temendo un passo troppo lungo, ha deciso di restare nel suo mondo, nel suo ambito, circondato da fan adoranti (che tra l’altro hanno risposto con enorme entusiasmo all’annuncio del suo tour, già sold out).