Stragi del sabato sera. Trovato ubriaco alla guida per due volte in 24 ore

Controlli a raffica nella notte nel corso di un’operazione di contrasto alledel: i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Senigallia, hanno fermato un uomo a bordo di un’auto che transitava nei pressi della stazione. A bordo è stato identificato il conducente, un giovane di 35 anni, residente in provincia di Pescara, che al momento del controllo manifestava i tipici sintomi da abuso di alcolici. Sottopostoprova dell’alcoltest, è stato riscontrato un tasso alcolemico superiore a treil limite consentito. All’atto della consegna del documento di, il giovane ha ammesso di essere stato sanzionato per la stessa violazione la notte precedente dai militari della Radiomobile di Pescara. Al termine degli accertamenti, al conducente, oltredenuncia in stato di libertà persotto l’effetto di alcol, è stata contestata anche lacon patente ritirata.