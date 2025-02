Ilgiorno.it - Strage ferroviaria di Pioltello, attesa per la sentenza: il verdetto sette anni dopo la tragedia

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 24 febbraio 2025 – Èper domani, ad oltredi distanza dalla, ladi primo grado nel processo sul disastro di, nel Milanese, nel quale il 25 gennaio 2018, in seguito al deragliamento del treno regionale Cremona-Milano Porta Garibaldi, morirono tre donne e oltre 200 persone rimasero ferite. Alle 6,57 del 25 gennaio 2018 il deragliamento del convoglio portò via per sempre Pierangela Tadini, 51, Giuseppina Pirri, 39, e Ida Milanesi, medico 61enne. Abitavano tutte fuori provincia, quella mattina stavano andavano al lavoro, come gran parte dei 350 viaggiatori che si trovavano sul treno 10452 di Trenord. Nel processo ad ex dirigenti, dipendenti e tecnici di Reteitaliana sono state contestate le accuse di disastro ferroviario colposo, omicidio e lesioni colpose e "omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro".