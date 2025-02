Formiche.net - Storia dei Giubilei, tra comunicazione e speranza. Il libro di Giorgino

Il Giubileo, evento di fede e di popolo per credenti e non credenti, è diverso in ogni contesto storico, politico e sociale, sin dal 1300, per la prima volta con Bonifacio VIII. Intatta è, tuttavia, la sua essenza, non solo religiosa.e nutrimento di rigenerazione e riconciliazione, per un’umanità smarrita.Li ripercorre tutti, nella, indagando sulla relazione con la, un volume dal titolo “”, edito da Rai Libri, a cura di Francesco– direttore Rai Ufficio Studi, conduttore e capo autore di “XXI Secolo” e docente die marketing politico e istituzionale alla Luiss – nato da una collaborazione tra il programma di Rai1 e la Direzione Ufficio studi.“Da oltre sette secoli, all’avvento dell’Anno Santo, l’uomo rinnova la stessa implorazione: Miserere nobis, Domine”.