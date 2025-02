Linkiesta.it - Storia breve dell’indipendentismo ucraino

Questo brano è tratto dal libro “L’Ucraina siamo noi”, di Christian Rocca, pubblicato da Linkiesta Books. Lo si può acquistare online a questo link.L’attaccamento degli ucraini all’idea di Stato indipendente e a un’identità nazionale non nasce certo nel 1991, al momento del dissolvimento dell’Unione sovietica né, tantomeno, dopo l’attacco russo del 24 febbraio 2022, come si tende a credere in Occidente. Prima ancora del 1991, nello stesso Ventesimo secolo, l’indipendenza di tutto o parte del territorioè stata proclamata almeno cinque volte, ma si deve andare ancora più indietro, fino alla metà del Diciassettesimo secolo, per trovare le radici storiche dell’attuale Stato.Sono stati poi gli intellettuali ucraini d’inizio Novecento a descrivere le caratteristiche civili ed etniche del popoloe a definire l’estensione geografica dello Stato, a codificare una forma scritta della sua lingua e a ricostruire laper legittimare l’esistenza di un popoloe il suo diritto all’autonomia statuale, culturale e politica.