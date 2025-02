Ilgiorno.it - Stop a sorpresa per la Geas. E Venezia mette ko Brescia

Leggi su Ilgiorno.it

Inattesocasalingo per ilSesto San Giovanni che patisce il rientro in campo dopo tre settimane e perde contro la E-Work Faenza per 62-73 con un ultimo quarto da solo 11 punti segnati. Non basta una super prestazione di Moore che chiude il match con 24 punti, 9 rimbalzi, 7 falli subiti e 6 assist perché arriva troppo poco dal resto del gruppo di coach Cinzia Zanotti (22/66 al tiro). La partenza del match è in equilibrio, poi è ilcon Jukubcova e Moore a prendere per mano la gara a fine primo periodo (24-19). Le padrone di casa arrivano anche a +10 (29-19), ma poi si spengono. Ilfatica a trovare la via del canestro così le ospiti scappano via anche 51-57 e da lì non si guardano più indietro perché ilnon segna davvero mai. A, invece, netta sconfitta (66-93) del Brixia Basket che nulla può contro la fortissima Reyerrimanendo così al penultimo posto in classifica.