Ilgiornale.it - “Stessi gusti sessuali”, “Lo chiamerò”. Continua lo scontro tra il Brasiliano e Cruciani

Incalzato dalle Iene, l'influencer Massimiliano Minnocci ha ribadito la sua versione: "Non mi ha chiamato, per me è come aver perso un padre". Secca la replica di: "Io l'ho aiutato ma non l'ho adottato"