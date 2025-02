Ilgiorno.it - Startup a senso unico: Milano hub pigliatutto. Nel capoluogo il 72% delle nuove imprese innovative, poi Brescia e Bergamo

– Unainnovativa su quattro (27,5%) ha sede in Lombardia. I numeri (Osservatorio Cribis) dicono 3.182 sulle 11.565 in Italia. Il 72,5% gravita sudove quelle attive sono 2.305. A(6,9%) e, seconda e terza provincia della regione, dove non mancanoe università, resta poco (rispettivamente 221 e 190). A Monza (130, 4,1%), Varese (79, 2,5%) e Como (75, 2,4%) le briciole o poco più. L’università ce l’ha pure Pavia, ma la provincia non va oltre le 61, l’1,9% del totale regionale. Da Mantova a Sondrio si scende dall’1,1% allo 0,5%, in una forbice che comprende anche Lecco, Cremona e Lodi. Anche la mappa interattiva pubblicata sul sito internet del Registro(elaborazioni InfoCamere) descrive graficamente come l’innovazione in Italia si concentri in tre poli:, Roma, Napoli.