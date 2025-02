Ilfattoquotidiano.it - Starbucks taglierà 1.100 posti: i dipendenti licenziati lo scopriranno in smart working

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

1.100a livello globale. I tagli riguardano i lavoratori in “ufficio”, non i baristi delle caffetterie, e rappresentano una diminuzione del 7% della forza lavoro dell’azienda tenuto conto del solo personale esterno ai punti vendita. L’annuncio è stato dato dall’amministrazione delegato Brian Niccol attraverso una mail nella quale spiega che la società informerà iche verrannoentro martedì a mezzogiorno.Secondo il Financial Times l’azienda avrebbe anche chiesto a tutti ipotenzialmente interessati dai tagli di stare a casa e lavorare inper tutta la settimana. In questa maniera, apprenderanno del licenziamento mentre non sono in ufficio.ha assunto Niccol lo scorso autunno per rimediare al rallentamento delle vendite con una semplificazione.