Quifinanza.it - Starbucks, licenziamenti in massa: 1.100 tagli su scala globale

Leggi su Quifinanza.it

Il colosso mondiale delle caffetterieè pronto aare 1.100 posti di lavoro in tutto il mondo. Lo ha annunciato il Ceo Brian Niccol, chiamato alla guida della multinazionale da settembre dello scorso anno con l’obiettivo di risollevare la flessione delle vendite della catena. Tra gli interventi adottati per fare tornare i conti, l’ad ha pianificato l’esonero indel 7% del totale del proprio personale sparso per tutto il globo.Interessati dal programma dicollettivi saranno però soltanto i lavoratori che non sono impiegati nelle caffetterie, ma il personale impiegato negli uffici. I baristi e i lavoratori di torrefazioni e magazzini sarebbero salvi. L’azienda avrebbe chiesto ai dipendenti con incarichi esterni ai punti vendita di lavorare in smart working per tutta la settimana: chi è destinato a perdere il posto lo scoprirà da casa entro domani a mezzogiorno.