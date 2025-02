Tvplay.it - Stangata per Conceiçao e Joao Felix: tracollo Milan

Ilè sempre più in difficoltà, arriva unatremenda per Sergio, ma anche pere la dirigenza: così non si può più andare avantiIlsta vivendo un periodo decisamente al di sotto delle aspettative. Dopo l’uscita dalla Champions League, infatti, è arrivata anche la sconfitta sul campo del Torino per 2-1. Il contraccolpo psicologico è stato notevole, inoltre Sergioha acceso qualche polemica sostituendo Rafael Leao all’intervallo. Il club rossonero farà delle serie valutazioni la prossima estate se non dovesse qualificarsi in Champions League.per(ANSA) Tvplay.itIl mercato di gennaio sembrava aver risolto i problemi del, con gli arrivi soprattutto di Santiago Gimenez e. Tuttavia, le cose non sono andate per il verso giusto.