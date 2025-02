Sololaroma.it - Stadio Roma, dal ponte ciclopedonale alla prima gara: “Ipotesi 2028”

Poche ore al ritorno in campo della, nellache chiuderà la 26ª giornata di Serie A. Tre punti che pesano come macigni per l’Europa nella sfida contro il Monza, fanalino di coda del campionatodisperata ricerca di un appiglio in una stagione fin qui disastrosa. Arma in più dei capitolini sarà, ancora una volta, un Olimpico sempre pronto quando la squadra ne ha bisogno, anche se, dietro le quinte, continua il lavoro incessante per regalare al popolo giallorosso un nuovoall’avanguardia.Un altro paio di novità in tal senso si possono registrare: il 7 e il 18 febbraio si sono tenute due sedute della Commissione Trasparenza del II Municipio, e stando al presidente di essa non si farà ildi Via Livorno. Lo progettoa Pietralta infatti prevedeva di costruire,fine del viale, un piccolo ponticello percorribile esclusivamente a piedi o in bicicletta, che scavalcasse i binari e conducesse in direzione Curva Nord, all’altezza di uno dei due parcheggi.