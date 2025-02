Ilrestodelcarlino.it - Stacca una grata e tenta di evadere: preso il detenuto

Sventato untivo di evasione dal carcere di Montacuto. Era riuscito are dal muro unadella cella e ad infilarsi nei cunicoli al di sotto della struttura, ma il suotivo di fuga è stato fermato dall’intervento degli agenti della polizia penitenziaria. L’episodio è avvenuto nella serata di sabato nella casa circondariale di Montacuto: gli agenti durante il giro d’ispezione – attorno alle 20 - hanno notato in un letto una strana sagoma ed insospettiti hanno approfondito il controllo, scoprendo che sotto le coperte c’erano in realtà pezzi di materasso. Entrando nel bagno della cella hanno poi constatato che il, un 29enne di nazionalità marocchina (collocamento in isolamento in quanto nei giorni scorsi sarebbe rimasto coinvolto in una rissa fra detenuti), aveva smurato unadi un’intercapedine che viene utilizzata in occasione di lavori idrici, e si era infilato nei cunicoli sotto la struttura.