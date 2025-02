Formiche.net - Stabilità, Ue e rapporto con l’Italia. La nuova Germania secondo l’Ecfr

Le elezioni inhanno consegnato a Friedrich Merz l’opportunità di formare un governo stabile con l’Spd, aprendo una fase cruciale per il ruolo di Berlino in Europa.Jana Puglierin, direttrice dell’ufficio di Berlino dell’European Council on Foreign Relations, il risultato è una buona notizia per il continente europeo: Merz ha più volte ribadito la volontà di rafforzare il peso tedesco sulla scena internazionale e ha già costruito solidi rapporti con Polonia, Francia e altri partner durante la campagna elettorale.Tuttavia, questo potrebbe rivelarsi molto difficile: “Se vuole allentare il freno al debito o istituire unfondo speciale per la difesa, avrà bisogno di voti dall’AfD o dal Partito di Sinistra”, spiega Puglierin, notando che “sebbene il Partito della Sinistra sia fondamentalmente contrario al freno al debito, è improbabile che sia disposto ad ammorbidirlo per il bene di una maggiore spesa per la difesa”.