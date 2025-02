Oasport.it - Spunta un retroscena sullo stalker di Emma Raducanu

Quattro giorni fa qualcosa che non si sarebbe voluto vedere:scoppiare in lacrime durante il secondo turno del WTA 1000 di Dubai. Nel terzo set della sfida contro Karolina Muchova, la britannica si è avvicinata alla giudice di sedia e molto turbata ha manifestato il proprio disagio.Cosa è accaduto?è stata comprensibilmente scossa dalla presenza di un uomo in prima fila che le aveva già dato fastidio il giorno precedente. A spiegare meglio quanto accaduto è stata una nota ufficiale diffusa dalla WTA: “Lunedì 17 febbraio,è stata avvicinata in un luogo pubblico da un uomo che ha mostrato un comportamento ossessivo. Lo stesso individuo è stato identificato nelle prime file durante la partita dimartedì al Dubai Duty Free Tennis Championships e successivamente espulso“.