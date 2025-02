Tvzap.it - Spunta un nome tra i possibili successori di Papa Francesco: chi e? e perche? proprio lui

Leggi su Tvzap.it

Chi sarà il successo di. Il Pontefice è ricoverato da circa dieci giorni al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni destano apprensione tra i fedeli. Oggi, però, sono arrivate buone notizie dall’ospedale. Nel frattempo si parla anche di dimissioni eildel possibile successore diBergoglio. (Continua.)Leggi anche:, il suo piano per eleggere il nuovo pontefice: cos’ha in menteLeggi anche:testo segreto del cardinal Pell: “Un disastro”ricoverato al Gemelli di Romaè ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma da circa dieci giorni. Il Pontefice è stato ricoverato per una bronchite, trasformatasi poi in una polmonite bilaterale. Nei giorni scorsi, quando le sue condizioni sembravano in netto miglioramento, ha avuto una crisi respiratoria.