Lanazione.it - Sprint Fiammetta Ferm. Show al "Premio Iglavi"

Leggi su Lanazione.it

Trotto protagonista all’ippodromo fiorentino ‘Cesare Meli’ alle Cascine. Nel(montepremi euro 6.600) sono scese in pista otto femmine di discreta qualità vincitrici da 5.000 a 20.000 euro. La favorita Freccia Killer Gar, condotta da Roberto Vecchione, scattava in testa in 13.2 davanti a Ferdifan, Fiore Cla e Fly To Check e come in un Gransparava parziali bollenti, superando i 400 in 27.4, i 600 in 42.2 ed il km in un clamoroso, quanto inutile 1.11.6.avanzava in terza ruota mentre la battistrada piazzava altre due frazioni veloci in 14.3 e 14.9. In retta d’arrivo Freccia Killer Gar entrava esausta econ Antonio Greppi andava a vincere superandola in 1.12.9 di media al km. Ottima terza Fly To Check in 1.13.2 con Simioli, su Follia Wind in 1.