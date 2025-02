Ilfattoquotidiano.it - Spot sui social della Regione e visite a 50 euro, così sull’Etna è arrivata l’orda di turisti in jeans, mocassino e minigonna

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sono tutti corsiper scattare un selfie con la lava. C’è chi ha camminato tra rocce e neve indossando una, chi in, mocassini e scarpe da tennis, e persino con le stampelle o peggio ha provato ad arrostire la salsiccia sopra la lava. Nelle ultime settimane isono letteralmente impazziti, migliaia di persone hanno preso d’assalto il vulcano per assistere all’eruzione, ma soprattutto per scattare foto e video instagrammabili. Una situazione sfuggita di mano, e paragonata a quanto accaduto a Roccaraso, che ha provocato moltissimi incidenti e disordini per molti avventurieri. Le autorità locali sono intervenute con ordinanze restrittive, imponendo l’accesso solo in compagnia di guide certificate alpine e vulcanologiche.“La maggior parte delle persone è andata la sera perché c’è il contrasto con la luce e si riesce a godere di più dell’eruzione, tanta gente si è avventurata senza l’attrezzatura, è stato raccapricciante, le foto le abbiamo viste tutti, la signora inche si avventura per 8 km, ma anche lo scemo che si mette a sciare vicino la colata, quello che arrostisce la salsiccia, noi nell’ordinanza diciamo che bisogna affidarsi alle guide, la montagna è rischiosa, le persone credono che sia un luna park, fanno quello che vogliono e si mette a repentaglio anche la vita dei soccorritori”, spiega Carlo Caputo, sindaco di Belpasso.