Thesocialpost.it - Sport in ansia per il campione: le sue condizioni dopo la brutta caduta

Leggi su Thesocialpost.it

Un brutto incidente ha coinvolto Chris Froome durante la settima e ultima tappa dell’UAE Tour, costringendolo al ritiro. Meno di dieci chilometriil via, un spartitraffico ha provocato unaa catena che ha coinvolto sette corridori, tra cui il britannico. Gli altri ciclisti coinvolti sono stati Tarling, Behrens, Kepplinger, Rootkin-Gray, Van Hoecke e De Kleijn, ma solo Froome, De Kleijn (Tudor Pro Cycling) e Behrens (Visma Lease a Bike) non sono riusciti a proseguire.Frattura della clavicola per FroomeImmediatamente soccorso, Froome è stato traato in ospedale, dove le radiografie hanno confermato una frattura della clavicola destra. Un ulteriore colpo per il ciclista, già alle prese con una serie di difficoltà fisiche negli ultimi anni.Visita a Dubai per decidere sul trattamentoDomani, il corridore britannico si sottoporrà a un nuovo controllo a Dubai per stabilire se sarà necessario un intervento chirurgico o se una gestione conservativa della frattura sarà sufficiente.