Lanazione.it - Sport e quota 100. La Corte dei Conti stoppa le azioni Inps

Leggi su Lanazione.it

FIRENZE Una buona notizia per i tanti pensionati "100" che si erano visti bloccare la pensione per una presunta incompatibilità con i contrattiivi. Ravvisando, nel ricorso presentato dagli avvocati Marco Checcucci e Ilaria Agati, il "fumus di fondatezza delle ragioni poste a sostegno della pretesa azionata e di un pregiudizio grave e irreparabile che il ricorrente potrebbe patire durante il tempo necessario a giungere da una decisione nel merito", ladeiha emesso un’ordinanza con cui intima all’di "sospendere il procedimento di recupero" della presunto indebito pensionistico a un collaboratore di una società calcistica fiorentina. Appuntamento al 20 maggio, quando il giudice Annalaura Leoni entrerà nel merito della questione che, da qualche mese, ha colto di sorpresa migliaia diivi e pensionati che per importi che non superano i 5mila euro all’anno impiegano il loro tempo nello