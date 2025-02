Liberoquotidiano.it - Spoleto, Guardia di Finanza sequestra centinaia di articoli di Carnevale

Ladidi Perugia hato circa 400 prodotti non conformi alle normative di sicurezza e potenzialmente pericolosi per la salute dei minori, a seguito di una serie di controlli effettuati nei confronti delle attività commerciali della zona. Le operazioni, condotte dalla Compagnia delladidi, avevano come obiettivo principale la verifica circa la regolarità e la sicurezza dei prodotti legati al. Durante un controllo effettuato anei confronti di un negoziante di origine cinese, l'attenzione è stata focalizzata su alcuni prodotti e accessori riservati al consumatore finale per riscontrare, tra le indicazioni descrittive riportate sulle confezioni, la presenza di irregolarità in violazione dei dettami del Codice del Consumo. Sono statiti amministrativamente circa 400, tra cui maschere, costumi e accessori, privi di indicazioni in italiano sulla provenienza, sui materiali impiegati per la fabbricazione e sulla eventuale presenza di sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose e all'ambiente e, pertanto, potenzialmente pericolose.