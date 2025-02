Sport.quotidiano.net - Spogliatoio. Gori: "Felice per Alberto spero possa essere la svolta»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Parla di vittoria della possibilemister Mattiaal termine della gara col Corticella. "Sono molto contento della gara – le sue parole - avevo già fatto i complimenti ai ragazzi alla fine del primo quando dovevamogià almeno 2-0, perché il loro portiere ha fatto due grandi interventi e in una palla inattiva ci siamo scontrati fra di noi quando potevamo segnare. Ma queste sono le gare più pericolose, quelle che pensi che possonomaledette. Per questo dico che siamo stati bravissimi a non mollare mai e a trovare a 4’ dalla fine un gol voluto con grande forza". Prima della garaaveva difeso Formato dalle critiche pesanti ricevuta da Miramari, tecnico del Forlì, dopo la gara di una settimana fa e così il suo gol assume un valore doppio. "Sonoper- prosegue- che stava soffrendo l’astinenza dal gol, è un ragazzo che ci dà sempre tanto.