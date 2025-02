Ilfattoquotidiano.it - Spionaggio su Marcell Jacobs: “Filippo Tortu mi ha chiesto di sentirci e ci siamo parlati. Per la staffetta non sarà facile”

“Ho dato tutto in mano ai miei legali che procederanno nelle direzioni opportune. Quanto accaduto è veramente grave. Non me lo sarei mai aspettato e voglio che venga fatta chiarezza: sul come, dove, quando e perché. Non tollero che la mia privacy sia stata violata. Tutto ciò mi rattrista molto”., intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha espresso tutta la sua amarezza per la vicenda delloai suoi danni, dietro al quale ci sarebbe Giacomo. Il fratello di, oro alle Olimpiadi di Tokyo ininsieme a, è indagato e accusato di averall’ex superpoliziotto Carmine Gallo di avere informazioni sugli esiti di analisi del sangue e su contenuti di telefonate e chat trae il suo staff.“Non ho fretta, ma andrò fino in fondo, proprio per capire.