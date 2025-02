Secoloditalia.it - Spiato da Paragon anche don Mattia Ferrari: l’alert un anno fa, l’Ong di Casarini lo dice ora

Leggi su Secoloditalia.it

Escono allo scoperto una alla volta le persone coinvolte nello spionaggio digitale con il software israeliano. A distanza di alcune settimane dal direttore di Fanpage Francesco Cancellato, si palesadon, cappellano di bordo di Mediterranea Saving Humans. Il sacerdote modenese, al centro di imbarazzanti intercettazioni che lo vorrebbero intento a chiedere soldi al Vaticano per la Ong, è attualmente indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina dalla Procura di Ragusa.Questa mattina si apprende, secondo la versione fornita dalla Ong die compagni, che il sacerdote impegnato sulla nave che recupera i migranti davanti alle coste della Libia e poi li scarica in Italia, è stato avvertito da Meta di essere statolui.L'”avvertimento” da parte di Meta, la piattaforma che gestisce Instagram, Facebook e WhatsApp, sarebbe arrivato con un alert: in esso veniva indicato come bersaglio di un “sofisticato attacco sostenuto da entità governative non meglio identificate”.