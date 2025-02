Napolitoday.it - Spiagge libere, il sindaco: "Garantiremo accesso ai cittadini"

Leggi su Napolitoday.it

A Napoli si discute della prossima stagione balneare. Il tema caldo è sempre lo stesso: leche mancano. In città, infatti, la balenazione è per i pochi che possono permettersi di pagare decine di euro al giorno per, sedia e ombrellone nei lidi di Posillipo. A tutti gli.