Avellinotoday.it - Sperone, tentativo di furto in una tabaccheria

Leggi su Avellinotoday.it

Nella nottata i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano sono intervenuti in corso Umberto I per ildipresso la ''Romano".Tre uomini, con viso coperto e guanti, dopo aver forzato la porta d'ingresso, sono fuggiti per il rapido intervento dei.