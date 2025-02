Quotidiano.net - “Speranza contro ogni speranza” per il Papa: cosa ha voluto dire il cappellano del Gemelli

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 24 febbraio 2025 – Le condizioni delrestano critiche, anche se con alcuni lievi progressi, e nelle ultime ore la preoccupazione per la sua salute è “alle stelle”. Don Nunzio Currao,del Policlinico, dove il Santo Padre è ricoverato, paragona l’apprensione nei confronti del pontefice a quella che si ha per un padre, ma è determinato a tenere alta la: "Vorrei che chiedessimo la stessa fede di Abramo, la 'spes contra spem'”, ha affermato durante la speciale adorazione eucaristica per Francesco.Francesco news, lieve miglioramento. “L’insufficienza renale non preoccupa” Alcuni fedeli recitano il rosario perFrancesco ricoverato al Policlinico, Roma, 24 febbraio 2025. /// Some faithful recite the rosary for Pope Francis hospitalized at thehospital, in Rome, Italy, 24 February 2025.