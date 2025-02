Laverita.info - Speranza & C.: gli ultimi giapponesi del siero

In Italia c’è chi si ostina ancora a difendere l’indifendibile, perfino le multe ai non vaccinati. E gli Ordini dei medici continuano a non rispondere alle domande sui danni causati dal vaccino. Hanno tutti le ore contate: il vento dall’America sta cambiando.