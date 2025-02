Oasport.it - Speed skating, altri quattro podi per l’Italia a Tomaszow Mazowiecki: Lollobrigida, trascinatrice

Leggi su Oasport.it

Penultimo appuntamento della Coppa del Mondo diandato in archivio sull’anello di ghiaccio di, in Polonia. La Nazionale italiana di pattinaggio velocità su pista lunga continua a convincere e il computo deistagionali è salito a quota 15, a una sola lunghezza dal record alltime della stagione 2005/2006, quando la compagine tricolore ottenne 16 top-3.Sull’anello di ghiaccio polacco,piazzamenti nelle prime tre posizioni. Francescaè stata, in questo senso, grande protagonista. La 34enne tricolore è giunta terza nei 3000 metri e seconda nella Mass Start, mettendo in mostra un’ottima forma come aveva già fatto a Milwaukee. In questo modo ha eguagliato il proprio record personale dinella singola stagione in Coppa del Mondo (5) e portato a 23 il totale in carriera, eguagliando un certo Enrico Fabris.