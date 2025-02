Formiche.net - Spazio, underwater e droni. Quanto conta la Difesa negli accordi tra Roma e Abu Dhabi

In occasione della visita del presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a, Italia ed Emirati Arabi Uniti hanno siglato importantibilaterali, anche perconcerne il settore della. La visitana di Al Nahyan giunge a poca distanza da una prima tranche disiglati tra le industrie italiane e il gigante emiratino Edge che, interessato a stabilire legami più solidi con le aziende europee, vede nell’Italia un partner strategico sia sul piano economico sia su quello securitario e tecnologico. Il valore complessivo deglitra i due Paesi dovrebbe superare i 40 miliardi di dollari e contribuisce ad aumentare il peso specifico dell’Italia in uno scenario in rapida evoluzione come quello mediorientale. A fare da cornice e piattaforma di scambio per la stipula degliè stato il Forum imprenditoriale Italia-Emirati Arabi Uniti, che ha visto anche la partecipazione del presidente del Consiglio Giorgia Meloni.