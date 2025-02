Lanazione.it - Spark-Campus, il campus estivo residenziale gratuito alla scoperta delle materie Stem

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 24 febbraio 2025 –, l'iniziativa che permette a 160 studenti di partecipare aldi quattro giorni, ovvero scienze, tecnologia, ingegneria e matematica. Le iscrizioni al progetto, di Fondazione Cr Firenze, Università di Firenze e Ufficio scolastico regionale per la Toscana, si apriranno il 24 febbraio e si chiudono il 16 maggio. Si tratta di quattro giorni di esperimenti, giochi, sfide tra scienza, tecnologie e spirito di squadra. Possono partecipare ai ragazzi iscritti alle classi 3/o, 4/o e 5/oscuole secondarie di II grado dei territori di Firenze, Arezzo e Grosseto. «Partecipare asignifica entrare a far parte di una comunità curiosa - commenta Gabriele Gori, direttore generale di Fondazione Cr Firenze - fare un'esperienza che favorisce la collaborazione tra i ragazzi, il coinvolgimento attivo come la condivisione di conoscenze e l'abilità di comunicare le scoperte fatte.