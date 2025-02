Dayitalianews.com - Sparatoria fuori ad un bar, esplode colpi di pistola contro il genero sotto gli occhi dei nipotini

La mattina di oggi, 24 febbraio, verso le 11:00 c’è stata unaad un bar gelateria di Chiariano, in provincia di Treviso. Per motiva da accertare un uomo avrebbe esploso deidiun 29enne, ferendolo alla schiena. Il ferito è in gravi condizioni ed è stato elitrasportato d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.LaCome riferito dal Corriere della Sera, l’aggressore sarebbe il suocero della persona ferita. Sembra che i due si fossero dati appuntamentoal bar in compagnia di altre persone, tra le quali anche la moglie e i figli della vittima, di appena 3 anni e 6 mesi. Dalle informazioni trapelate ci sarebbe stata una lite tra i due uomini già dalle prime ore del mattino che sarebbe poi degenerata nellaal locale.