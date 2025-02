Inter-news.it - Spalletti: «Scudetto? Il Napoli lotterà insieme all’Inter ma non solo!»

Leggi su Inter-news.it

Lucianodice la sua sulla lotta allodella stagione 2024-2025. Il CT della Nazionale Italiana non si limitaal testa a testa trae Inter.COMPLIMENTI – Lucianoospita la stampa nella sua tenuta di Montaione. Tra le domande poste al CT della Nazionale Italiana non può mancare quella incentrata sulla lotta. Proprio nella settimana che conduce allo scontro diretto tra Inter e, sulla sua ex squadra di club il tecnico dichiara: «Ilsecondo me sta facendo un campionato eccezionale. Personalmente faccio i complimenti ad Antonio Conte, non soltanto per i punti e le vittorie che ha fatto ma anche per quello che fa vedere la sua squadra».-Inter, nontesta a testa per lo: l’ipotesi diDI TUTTI I COLORI – Luciano, poi, prosegue, avanzando un’ipotesi sulle pretendenti allo: «È ben riconoscibile che ilè una squadra che sa quello che vuole, che sa stare in campo e che mette in atto un piano che i calciatori sanno riconoscere e che è lavorato durante gli allenamenti.