.com - Spalletti: “Lotta scudetto? Inter non al top, Napoli fin qui eccezionale”

Leggi su .com

(Adnkronos) – “Stiamo lavorando per far crescere una Nazionale che duri nel tempo. Siamo all’inizio di un gruppo che pensiamo abbia un futuro importante, lo vogliamo fare in perfetta sintonia con il presidente Gravina e tutta la Federcalcio”. Parola di Luciano. Il ct dell’Italia ha parlato così nell’incontro con i media presso la tenuta di famiglia “La Rimessa’, a Montaione, nel comune di Firenze. “Andiamo ad affrontare le prossime partite con totale fiducia anche se per come sono fatto io passa troppo tempo tra una partita e l’altra. Pensavo che allenando la Nazionale fosse più facile perché mi rimanevano più spazi e dei vuoti da poter gestire, invece no. Se perdi l’ultima partita disputata ti rimangono addosso quei risultati e fino a che non giochi non sei contento. Nations League o pensiero al Mondiale? Si gioca in funzione di quel risultato con la Germania, l’altro viene dopo.