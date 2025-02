Napolipiu.com - Spalletti elogia Conte: “Il Napoli gioca bene e lotterà per lo Scudetto”

: “Ilper lo”">Luciano, ex allenatore dele artefice del terzopartenopeo, ha speso parole di grande stima per il lavoro di Antonioe il percorso della sua ex squadra. Durante un’intervista rilasciata presso la tenuta “La Rimessa” di Montaione,ha analizzato il campionato italiano e il cammino del, sottolineando l’ottimo lavoro svolto dal tecnico leccese.«Il campionato italiano è sempre competitivo e livellato verso l’alto. Non c’è un appiattimento verso il basso, anzi. Le difficoltà emergono soprattutto quando si affrontano squadre di seconda fascia, perché ogni gara nasconde insidie», ha dichiaratoai microfoni di TMW.L’ex allenatore azzurro ha poitoper la mentalità trasmessa alla squadra: «Ilsta facendo un campionato eccezionale.