Spalletti crede nell'Italia: "Che talenti Barella e Cambiaso. Bove? Ecco la normativa più bella"

Le dichiarazioni del Commissario tecnico della nazionale azzurra in vista delle doppio impegno di Nations League: “Chelapiù” (LaPresse) – Calciomercato.itFra meno di un mese l’Italia di Lucianotornerà in campo. Lo farà con due match davvero impegnativi di Nations League, contro la Germania, il 20 e il 23 marzo.Il Commissario tecnico degli azzurri non vede l’ora di riabbracciare i propri calciatori. Calciatori che si augura possano giocare il più possibile con i propri club. Ce ne sono alcuni, però, che lo stanno facendo poco: “Mi piacerebbe vedere ad esempio Chiesa giocare di più o calciatori giovani che si affermano nel nostro campionato”. Poi annuncia due possibili novità: “Si può vedere Baldanzi o Folorunsho che sta andando benissimo, vediamo prima di diramare le convocazioni.