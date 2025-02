Formiche.net - SpaceSail, così la Cina lancia la sua sfida a Starlink e agli Usa

In terra e in cielo. È dove si sta consumando la competizione tecnologica tra Stati Uniti e. È da tempo che Pechino sta osservando le mosse spaziali degli americani, e quindi di Elon Musk. La sua SpaceX sta svolgendo un ruolo centrale nei piani delle varie amministrazioni statunitensi, democratiche quanto repubblicane, come nel caso di. A cui i cinesi starebbero rispondendo aumentando le attività del loro sistema di connessione satellitare,, di proprietà del municipio di Shanghai.Come riportato da Reuters, lo scorso autunno laha siglato un accordo con il Brasile, poi ha cominciato a operare anche in Kazakistan. In tutto, sono 30 i Paesi con cui è in trattative. Finora conta appena 72 satelliti in orbita terrestre bassa, ma la volontà annunciata è quella dirne entro l’anno circa 650, che entro la fine del decennio dovranno diventare 15.