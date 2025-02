Spaccio di cocaina e hashish, smantellata banda attiva in Val Seriana e nel Sebino

Leggi su Bergamonews.it

Val. Una strutturata rete di distribuzione dioperante nelle valli orobiche. Alle prime luci dell’alba di venerdì 21 febbraio i carabinieri della Compagnia di Clusone hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emesse dal Gip su richiesta della Procura di Bergamo, nei confronti di dieci persone indiziate dei reati di detenzione edi.Tre persone sono stati messi agli arresti domiciliari (una a Gorlago e una a Cene, mentre la terza è già detenuta nel carcere di Cuneo per un altro reato). Altre quattro sono state sottoposte all’obbligo di dimora nei Comuni di residenza (Cene, Gazzaniga, Sellero e Roncadelle). Divieto di dimora in Bergamasca per i restanti tre indagati.L’operazione ha visto l’impiego di oltre 40 militari ed è l’epilogo di una complessa attività investigativa condotta dai carabinieri dell’Aliquota Operativa del Norm di Clusone.